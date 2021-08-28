Видео взрыва 15 небоскребов в Китае опубликовано в сети. Фото: скрин видео

В Китае власти города Куньмин (административный центр провинции Юньнань) приняли решение радикально бороться с недостроенными высотными зданиями.

В городе 28 августа взорвали сразу 15 небоскрёбов- недостроек, который много лет занимали место.

По данным издания The Paper, причиной сноса было то, что собственник в течение семи лет не мог завершить строительство. Подготовка к взрыву велась пять дней. Перед сносом близлежащие магазины закрыли, а также дороги перекрыли.

Ранее сообщалось, как в немецком городе Блумберг экскаваторщик разрушил часть новостройки, обидевшись на невыплату заработной платы. С помощью экскаватора мужчина повредил только что построенное здание. Больше всего пострадали балконы. Также были повреждены гаражи. По данным местных правоохранительных органов, мужчина нанес ущерб в размере полумиллиона евро.