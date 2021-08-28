Посол России в Кабуле: порядка 200 граждан РФ изъявили желание покинуть Афганистан Фото: Иван ВИСЛОВ

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что еще около 200 граждан России запросили эвакуацию из Афганистана.

При этом он отметил, что спасать никого не надо, поскольку в настоящее время угрозы для их безопасности нет.

- Из города никого спасать не надо. В городе все нормально. Однако у нас записалось на выезд еще порядка 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый наш клич. Не факт, что все они придут, - сказал Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"

26 августа все четыре самолета Минобороны России, три Ил-76 и Ил-62, с эвакуированными из захваченного талибами* Афганистана гражданами. Воздушные судна благополучно сели в аэропорту Чкаловский в Московской области, а пассажиры по прилете прошли пограничный контроль. Только на первом Ил-76 в РФ прилетели около 100 человек. В основном эти граждане - россияне афганского происхождения. Всего же РФ организовала эвакуацию более 500 человек, в том числе граждан стран ОДКБ и Украины.

*Запрещенная в России террористическая организация