Посол РФ: Талибы* обдумывают передачу технического контроля над аэропортом Кабула Катару или Турции Фото: REUTERS

Талибы* изучают возможность передачи технического контроля над аэропортом Кабула Катару или Турции после того, как его территорию покинут американские военные. Об этом сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

- Я слышал, что талибы думают, кто будет управлять аэропортом, вылетами. Рассматриваются Турция, Катар, пока они думают. Я так понимаю, что ... сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, у них такого опыта нет, они ищут специалистов, - рассказал Жирнов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Накануне турецкий президент Реджем Тайип Эрдоган заявлял, что представители движения "Талибан"* предложили Турции заняться управлением аэропорта Кабула. По его словам, талибы* готовы гарантировать безопасность транспортного узла афганской столицы, но само администрирование аэропорта предлагают взять Анкаре. Пока Турция не дала ответа на это предложение.

*Запрещенная в России террористическая организация