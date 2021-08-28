Военные США ожидают новую атаку на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов Фото: REUTERS

Американские военные продолжат наносить авиаудары по боевикам группировки "Исламское государство"*. Об этом заявил президент США Джо Байден.

В письменном заявлении главы государства говорится, что он обсудил со своей командой по нацбезопасности удар, нанесенный накануне американскими ВС в афганской провинции Нангархар. В результате операции американцам удалось ликвидировать двух боевиков, еще один оказался ранен.

- Мы намерены продолжить преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военных и невинных гражданских в Кабуле, и мы это сделали. Этот удар не был последним. Мы продолжим выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставим их заплатить. Мы будем отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать наших военных, - говорится в заявлении Байдена.

Представитель Пентагона Джон Кирби сегодня же заявлял о готовности американской армии противостоять боевикам. При этом он отметил, что военные США ожидают повторения атак в будущем.

*Запрещенная в России террористическая организация