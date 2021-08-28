Шойгу: Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Благодаря международным Армейским играм, внезапным проверкам и масштабным поставкам новых вооружений боеспособность Вооруженных сил России за последнее время выросла вдвое. Об этом рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Армейские игры и внезапные проверки, и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раза, это огромный показатель», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Глава Минобороны сообщил, что в этом году в АрМИ приняли участие 452 тысячи российских военных, они прошли все этапы до выхода в финал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, финал «АрМИ – 2021» состоится 4 сентября. Ранее Сергей Шойгу в интервью военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу рассказал, как возникли Армейские игры, какая у них цель и чем эти соревнования отличаются от «спорта высоких достижений».