В Подмосковье столкнулись восемь автомобилей: один человек погиб, двое пострадали

В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздним вечером в субботу, 28 августа, на 53-м километре трассы М-2 «Крым» в Подмосковье столкнулись восемь автомобилей. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.

«По предварительной информации, сегодня около 22:50 на 53-м километре М-2 «Крым» грузовой автомобиль с полуприцепом совершил столкновение с остановившимися в дорожном заторе автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы. Повреждено восемь автомобилей», - сказал РИА Новости представитель ведомства.

Он добавил, что на месте аварии сейчас работают сотрудники ДПС, спасатели и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и виновник ДТП, а также все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об аварии в Бабушкинском районе Москвы, где на днях перевернулась машина «Скорой помощи», пострадали медики.