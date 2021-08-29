Посол России в Кабуле: Талибы* помогали россиянам при эвакуации из Афганистана

Россиянам при эвакуации из Кабула удалось избежать давки в аэропорту Фото: REUTERS

Во время эвакуации из Афганистана талибы* помогали российскому посольству, которое в эти дни превратилось в своего рода филиал аэропорта: люди проходили там регистрацию и досмотр, а потом их автобусами доставили на вывозные рейсы, благодаря чему нашим соотечественникам удалось избежать давки в самой воздушной гавани Кабула. Об этом рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, помогая россиянам занимать места в автобусах, талибы* «отсекли толпу зевак» и «обеспечили, чтобы не было давки».

«У многих афганцев в силу их культуры – они думали, что можно в салоне лететь с кинжалами. Мы им объясняли, вежливо и культурно, но доходчиво, что это не так», - добавил дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 августа министерство обороны России отправило в Кабул четыре самолета военно-транспортной авиации, чтобы вывезти из захваченного «Талибаном»* Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.