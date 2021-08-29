США за минувшие сутки эвакуировали из Афганистана около двух тысяч человек

Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации к 31 августа Фото: REUTERS

В субботу, 28 августа, Вооруженные силы США и их союзники эвакуировали из захваченного радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Афганистана около двух тысяч человек, передает агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Тем временем американское посольство в Кабуле настоятельно рекомендовало соотечественникам не приближаться к аэропорту и прилегающим к нему территориям. В заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии, говорится, что «в связи с достоверными данными об определенной угрозе все граждане США, которые находятся возле аэропорта Кабула, должны немедленно покинуть прилегающую к нему территорию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, западные страны, в том числе и США, планируют завершить операцию по вывозу своих граждан из Афганистана до 31 августа. А накануне американские военные заявили, что ожидают новую атаку на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов.

К слову, посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, как талибы помогали россиянам при эвакуации.

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