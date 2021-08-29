Последние новости на утро 29 августа 2021: Посольство США в Кабуле призвало американцев не приближаться к аэропорту

«КП» – о последних новостях на утро 29 августа 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 29 августа 2021 года. Американское посольство в Кабуле настоятельно рекомендовало соотечественникам не приближаться к аэропорту афганской столицы и прилегающим к нему территориям. В заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии, говорится, что «в связи с достоверными данными об определенной угрозе все граждане США, которые находятся возле аэропорта Кабула, должны немедленно покинуть прилегающую к нему территорию». Ранее в субботу американские военные заявили, что ожидают новую атаку на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Покидая Афганистан, Соединенные Штаты оставили в стране большое количество оружия – например, более сотни переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, и теперь боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вооружены лучше, чем армия Украины. Об этом рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

К слову, посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, как талибы помогали россиянам при эвакуации. По его словам, нашим соотечественникам удалось избежать давки в кабульском аэропорту благодаря тому, что они проходили регистрацию и досмотр прямо в посольстве, а потом людей автобусами доставили на вывозные рейсы.

С 1 сентября 2021 года в России вступят в силу несколько важных законов – в частности, «гаражная амнистия» и закон о больничных по уходу за ребенком до восьми лет. Об этом в субботу напомнил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Кроме того, в сентябре российские пенсионеры получат единовременную выплату в сумме десять тысяч рублей. «КП» разбиралась, кто и когда получит эти деньги, а также какое ведомство их будет выплачивать.

Перед началом нового учебного года министр просвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании рассказал, ждать ли дистанционки и обязательной вакцинации школьников.

Ранним утром в воскресенье в генконсульстве России в Саппоро рассказали, что Япония еще в пятницу официально уведомила наших дипломатов о задержании россиянина, который несколько дней назад вплавь перебрался с острова Кунашир на Хоккайдо с целью получить убежище. Японские власти откажут ему в статусе беженца, временное разрешение на пребывание в стране Восходящего Солнца мужчине тоже не выдадут. На следующей неделе пловца передадут генконсульству в Саппоро, чтобы его вернули на Родину.

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