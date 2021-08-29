Аналитик посоветовал инвестировать в повышение качества жизни Фото: Евгения ГУСЕВА

При ускорении инфляции в мире, ни одна валюта не сможет считаться достаточно защищенной для вложений, и поэтому вкладываться стоит в качество жизни или, по меньшей мере, в материальные активы. Такой совет дал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.

Как считает специалист, вопрос сохранения своих средств при инфляции – это вопросом не только финансов, но и философии жизни, и именно поэтому стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни. Речь может идти о покупке недвижимости, образование, здоровье и т.п., рассказал эксперт агентству "Прайм".

Среди способов защиты от инфляции Верников также назвал вложения в акции растущих бизнесов, а также в материальные активы вроде золота и серебра. Тем не менее по его словам, ни один из этих инструментов не может в полной мере гарантировать защиту от обесценивания вложенных средств.