Талибы* заявили, что у них есть специалисты для управления аэропортом Кабула Фото: REUTERS

Движение «Талибан»* заявило о наличие высококвалифицированных специалистов для управления аэропортом Кабула.

Как передает агентство Reuters, по словам представителя движения, у «Талибан»* есть эксперты и высококвалифицированные инженеры, которые готовы занять аэропорт Кабула. Представитель уточнил, что сейчас талибы* ждут окончательного сигнала от американцев для того, чтобы полностью взять под контроль воздушную гавань афганской столицы.

Напомним, ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что талибы* изучают возможность передачи технического контроля над столичным аэропортом Катару или Турции после того, как его территорию покинут американские военные. Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американцы намерены контролировать аэропорт Кабула до завершения своей эвакуации из республики.

*Запрещенная в России террористическая организация