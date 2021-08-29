Православные верующие отмечают Ореховый Спас

В воскресенье, 29 августа, православные верующие отмечают Ореховый, или Хлебный спас, в который на Руси было принято освящать плоды урожая. Прежде всего речь шла о зерне и орехах.

«Для верующего человека самое главное наполнение праздника - это его религиозный смысл. Сопутствующие традиции - неплохие, но находятся на периферии», - приводит РИА Новости слова руководителя сектора апологетической миссии синодального миссионерского отдела Русской православной церкви иерей Георгия Максимов.

По его словам, важно не забывать подлинно христианское содержание Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Кроме того, Максимов отметил, что на сегодняшний день «тема орехов» и освящения урожая играет меньшую роль в повседневной жизни верующих.

«Миссия - это все-таки донесение смысла до человека, изначального смысла, главного - религиозного. А не какие-то сами по себе неплохие, но внешние традиции», - добавил он.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о традициях празднования спаса, а также про народные приметы.