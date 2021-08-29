Собянин: московские власти намерены провести учебный год в очном режиме

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские власти намерены провести учебный год в очном режиме. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что на сегодняшний дань более 80 процентов педагогов и учителей в столице привились от коронавирусной инфекции.

«Постараемся, чтобы учебный год прошёл в нормальном режиме с учётом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину», - заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Глава города также отметил, что московские школьники достойно сдали экзамены в прошлом учебном году, несмотря на условия дистанционного обучения. По его мнению, такие результаты говорят о сохранении высокого уровня образования в столице.

Напомним, Собянин ранее предложил отменить для учителей ношение масок на уроках. Тогда же мэр заявил о готовности школ к началу учебного года, и выразил надежду, что онлайн- образование столице больше не понадобится. Как он отметил, московские власти будут делать все, чтобы «школы нормально функционировали».