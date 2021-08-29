Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 29 августа, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, отметив, что данная отрасль вносит весомый вклад в укрепление индустриального и энергетического потенциала государства.

«Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду», - говорится в тексте

Российский лидер указал, что представителей этой профессии во все времена отличали «особые личные, человеческие качества», среди которых он назвал выдержку, мужество, а также упорство и товарищескую взаимовыручку

Глава государства выразил уверенность, что и впредь работники угольной отрасли будут «трудиться на совесть, добиваться серьезных производственных успехов на благо отечества и нашего народа».

День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года.