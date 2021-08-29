Доктор Павлова рассказала, какие "неприятности" поджидают людей, употребляющих быстрые завтраки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова предупредила в своем Telegram-канале, что людей, употребляющих быстрые завтраки, поджидают «несколько неприятностей».

По ее словам, каши полезны, но если не употреблять их в «зашкаливающих количествах». Павлова напомнила, что в них много полезных витаминов и минералов, микроэлементов, а также сложных углеводов, которые тоже важны.

«Беда быстрых завтраков в том, что в них – крупа быстрого приготовления, уже переработанная промышленно. Каши из переработанной крупы не приносят столько пользы, сколько сваренные из натурального зерна», - отметила специалист, посоветовав избегать подобные каши.

Павлова также обратила внимание на «разного рода шарики, звездочки», которые, как она отметила, тоже далеко «не идеальны для питания, тем более детского».

«Быстрые завтраки – это преимущественно быстрые углеводы. Если посмотреть на состав «шариков», там будет сахар, мука, крахмал, масса всяких усилителей вкуса, ароматизаторов, эмульгаторов. Это только углеводы быстрого усвоения, высокие гликемический индекс, высокая гликемическая нагрузка», - пояснила эксперт, уточнив, что это ведет к повышению уровня инсулина, что «не сулит ничего хорошего».

Мюсли врач посоветовала рассматривать как десерт, а не основной прием пищи, предупредив, что в дешевых вариантах вместо цукатов иногда добавляют «какие-то имитации на основе желатина».

Напомним, ранее Павлова объяснила, какая пища разрушает поджелудочную.