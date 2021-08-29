На складе с боеприпасами в Казахстане зафиксировали еще один взрыв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области в Казахстане зафиксировали еще один взрыв. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщило Министерство обороны республики.

Как сообщили в военном ведомстве Казахстана, взрыв прогремел примерно 12:20 по местному времени (09:20 по московскому времени). В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент выясняются причины произошедшего.

«На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, в минувший четверг, 26 августа, пожар и несколько взрывов произошли на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. В результате погибли 13 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении званием «Халык кахарманы» (Народный герой) и орденами «Айбын» («Доблести») спасателей, погибших при ликвидации ЧП. Глава государства объявил 29 августа днем общенационального траура.