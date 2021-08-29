Правительство РФ внесло сахар в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России распорядилось внести сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила пресс-служба кабмина.

«Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство», - говорится в соответствующем заявлении.

Уточняется, что формирование государственного интервенционного фонда начнется в следующем году.

Напомним, в России за неделю с 16 по 21 июня выросли цены на масло, гречку и сахар. Стоимость сахара в стране увеличилась за семь дней в среднем на 0,12 процента. Однако в период с 8 по 15 июня рост цен на этот продукт составил 0,32 процента, а с начала текущего года - 2,54 процента. В начале июля Минпромторг РФ сообщил, что не планирует продлевать соглашение о предельных ценах на сахар, которое истекло 1 июня.