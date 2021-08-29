Банки затруднят повторное обращение за банкротством за подачу ложных сведений

Банки призвали не допускать к банкротству за подачу ложных сведений Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Банковское сообщество предложило в течение пяти лет не допускать к процедуре внесудебного банкротства тех, кто подал ложные сведения. Это следует из заключения Национального совета финансового рынка (НСФР) на проект Минэкономразвития.

Как передает «Известия», согласно заключению, отстранять на пять лет от процедуры банкротства необходимо, если ложные данные привели к необоснованному введению в отношении гражданина процедуры внесудебного банкротства, а также к ее прекращению. В НСФР полагают, что такая мера будет стимулировать законопослушное поведение россиян.

«Процедура внесудебного банкротства - льготная норма, рассчитанная на добросовестных людей. Наше предложение предотвратит злоупотребление упрощенной процедурой», - сказал председатель НСФР Андрей Емелин.

По его словам, норму необходимо пересмотреть заранее для того, чтобы предотвратить мошенничество.

В Минэкономразвития сообщили, что инициатива НСФР нецелесообразна. В ведомстве заявили, что при несоответствии данных документы заявителя возвращаются ему на уровне МФЦ и кредитору не нужно обращаться в суд.