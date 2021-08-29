В Минобороны Армении заявили о перестрелке на границе с Азербайджаном в ночь на 29 августа 2021 Фото: REUTERS

Министерство обороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном в ночь на воскресенье, 29 августа.

Как заявляет военное ведомства, примерно в 00:20, военные Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в Гегаркуникской области. Армения открыла ответный огонь.

«В результате ответных действий армянской стороны началась интенсивная перестрелка, которая длилась около двух часов», - говорится в сообщении министерства.

В сообщении также говорится о том, что в 02:25 к позициям Азербайджана подъехала машина скорой помощи, после чего армянские военнослужащие прекратили огонь, «позволив противнику эвакуировать раненых». Как сообщили в министерстве, со стороны Армении пострадавших нет.

Комментариями от Баку пока не поступало.

Несколько дней назад военное ведомство Азербайджана заявило, что Армения открыло огонь по азербайджанской территории вечером в четверг, 26 августа. В Баку также сообщили, что потерь среди азербайджанцев нет.