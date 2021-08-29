Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин собирается посетить космодром «Восточный» на следующей неделе.

О том, что Глава государства посети космодром после своего визита во Владивосток, сообщили в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1». Российский лидер приедет во Владивосток, где примет очное участие в VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в период с 2 по 4 сентября.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства очно примет участие в «пленарке» экономического форума. Представитель Кремля уточнил, что в этом году предусмотрен формат «смешанной пленарки», когда российский лидер будет присутствовать очно, однако будет и элемент, связанный с видеоконференцией.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин также проведет и традиционное совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.