Рогозин: средств спасения Земли от разрушительных астероидов пока нет

Дмитрий Рогозин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На сегодняшний день средств, способных защитить Землю от столкновения с метеоритом, не существует. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Комментируя вопрос об обнаружении крупных и малых тел, способных угрожать безопасности Земли, глава «Роскосмоса» отметил, что российская и американская системы мониторинга космического пространства видят все, кроме опасных сближений со стороны Солнца. По его словам, для закрытия этого направление нужно размещать телескопы не на Земле, а на Луне.

«Вторая тема. Хорошо, мы узнали - что-то летит на Землю. И может быть такая же история, как с динозаврами. На сегодняшний день средств, способных спасти Землю, нет», - заявил глава Роскосмоса в интервью «Газете.ру».

Рогозин также отметил, что именно с таким предложением Роскосмос обращался к NASA. Как он уточнил, госкорпорация предлагала создать систему, способную оперативно выдвинуться навстречу данному телу, и путем воздействия обеспечить либо его разрушение до мелких частиц, которые сгорят, когда будут входить в атмосферу планеты, либо постараться воздействовать на его орбиту, чтобы тело пролетело мимо Земли.

«Я считаю, что это важнейший проект. Но сам Роскосмос не потянет такие вещи», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, Рогозин также заявил, что Россия пережила много войн и готова к отражению любого удара, в том числе в космосе, отметив, что именно в космическом пространстве в будущем могут начаться войны.