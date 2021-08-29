Российским туристам в регионах больше всего не нравится отсутствие инфраструктуры Фото: Евгения ГУСЕВА

Российским туристам в путешествиях по регионам страны больше всего не нравится отсутствие инфраструктуры, а также высокие цены и отношение местных жителей. Такие результаты показал опроса сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие российские граждане старше 18 лет, в течение последних трех лет посещавшие курорты и туристические места Калининградской области Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, Крыма, Алтая, Дагестана, а также «Золотого кольца». Отвечали на вопросы и жители этих регионов. Респондентам должны были назвать раздражающие факторы в этих субъектах.

Чаще всего опрошенные выбирали вариант «ничего не раздражает», отвечая так про Калининградскую область (45%), Дагестан (43%), а также Камчатку и Ставропольский край (42%).

Туристы в Калининградской области жаловались на отсутствие инфраструктуры (18%), завышение цен (16%), а также климат и насекомые (10%). В Дагестане опрошенных также не устроило отсутствие инфраструктуру (13%), а также небрежное отношение к природе (10%) и отношение местных жителей (6%).

Отдыхавшим на Камчатке не нравились цены (23%), инфраструктура (19%) и отношение местных жителей (13%). На Ставрополье помимо инфраструктуры (24%) и цен (17%) среди отрицательных факторов назвали большое количество туристов (16%).

В Краснодарском крае были недовольны завышенными ценами (36%), инфраструктурой (26%), большим числом туристов (25%) и мусором (24%). При посещении Крыма опрошенные отмечали плохую инфраструктура (33%), цены (30%) и отношение местных жителей к туристам (15%).

С другой стороны местным жителям не нравится неуважение туристов к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор. Некоторые респонденты отмечали ненадлежащий внешний вид отдыхающих. Например, в Дагестане призывают одеваться достойно (11%), а в Крыму просят не ходить по улицам в купальниках (10%). Также жители Крыма и Краснодарского края выделили нарушения отдыхающими ПДД. Неудобства от большого количества туристов отмечают в Калининграде (6%), Краснодарском крае (4%) и в Крыму (3%).