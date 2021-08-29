Рогозин: Роскосмос отдает почти весь производимый кислород лечебным учреждениям

Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госкорпорация «Роскосмос» перенося сроки испытаний ракетных двигателей, поскольку в течение последних трех месяцев передает практически весь производимый кислород медицинским учреждениям. Такое заявление в воскресенье, 29 августа, сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы уже в течение трех месяцев передаем почти весь производимый нашими предприятиями кислород в лечебные учреждения, вынужденно перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Мы понимаем, что ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем чем можем», - написал Рогозин в Twitter.

Напомним, накануне правительство России выделило 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 российских регионов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что в условиях распространения коронавирусной инфекции выросла потребность медицинских организаций в кислороде