Мария Захарова заявила о необходимости развития российских видеохостингов Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о необходимости развивать отечественные видеохостинги.

- Да, мы действительно туда (на российские платформы видеохостинга) пришли. Я могу сказать, что мне кажется, мы были первым ведомством, которое там открыло свои аккаунты. Мы начали там прямые трансляции наших мероприятий - пресс-конференций министра иностранных дел Сергея Лаврова, прямых эфиров наших брифингов. Они не то, чтобы смотрибельны, они очень востребованы, и мы туда пришли, — сказала она на дискуссии в рамках Российской креативной недели.

Захарова выразила надежду, что отечественные видеохостинги будут развиваться. По ее мнению, в России многие нуждаются в платформе, которая не меняет свои правила в соответствии с политической конъюктурой.

В ноябре прошлого года Роскомнадзор предложил российским IT-компаниям создать отдельные видеохостинги для российских СМИ после того, как администрация YouTube ввела полный запрет на создание каналов информационному агентству ANNA News (Analytical Network News Agency). Кроме того, Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием "в максимально короткие сроки" возобновить доступ агентства к YouTube-каналам информационного.