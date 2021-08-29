Шойгу заявил, что Украина не представляет угрозы для России

Сергей Шойгу заявил, что Украине не представляет угрозы для России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не является угрозой для РФ.

- Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ – это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется, — сказал министр в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Шойгу также выразил надежду, что на Украине найдется человек, который прекратит "националистическую вакханалию" в стране. По мнению министра, популярность национализма в стране абсолютно не обоснована.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что покидая Афганистан, американские военные оставили в стране большое количество оружия – например, более сотни переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, и теперь боевики радикального движения "Талибан"* вооружены лучше, чем армия Украины. Российское военное ведомство оценивает возможные риски и угрозы в Афганистане, отметил глава Минобороны.

*Запрещенная в России террористическая организация