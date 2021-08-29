Минобороны опубликовало видео уникального попадания российского зенитчика в цель

Зенитчик из России совершил уникальное попадание в цель на АрМИ и попал на видео Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Армейских международных играх зенитчик из России стал единственным участником конкурса "Чистое небо", кто попал в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D. Видео уникального попадания опубликовало Министерство обороны России.

На кадрах видно, как военный приезжает на огневой рубеж и поражает движущуюся цель из ПЗРК "Игла-С". Снаряд летел на высоте полторы тысячи метров.

На конкурсе с Россией соревнуются команды из Белоруссии, Египта, Узбекистана, Венесуэлы и Китая.

Команда из России соревнуется на боевых машинах Тайфун-ПВО, которые вооружены зенитно-ракетными комплексами "Игла-С", 12,7-миллиметровыми пулеметами "Корд" и автоматами АК-12.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что благодаря международным Армейским играм, внезапным проверкам и масштабным поставкам новых вооружений боеспособность Вооруженных сил России за последнее время выросла вдвое. Глава Минобороны сообщил, что в этом году в АрМИ приняли участие 452 тысячи российских военных, они прошли все этапы до выхода в финал.