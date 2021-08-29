Американка голыми руками поборола пуму, чтобы спасти своего сына

В Калифорнии женщина голыми руками поборола пуму, чтобы спасти своего сына Фото: REUTERS

В Калифорнии женщина голыми руками одолела пуму, напавшую на ее пятилетнего сына. Об этом сообщил телеканал CBS Los Angeles.

Инцидент произошел в городе Калабасас. Мальчик играл во дворе, куда неожиданно забежало животное, схватило ребенка и протащила 40 метров. Крики ребенка услышала мать, она выбежала на улицу и стала бить пуму голыми руками. Женщине удалось отогнать хищника.

Мальчика доставили в больницу, где у него зафиксировали травмы головы, шеи и туловища.

По данным телеканала, новостей о нападении пум в этом районе не было 20 лет.

В 2019 году в Красноярске женщина спасла девятилетнего мальчика от стаи собак. Чтобы отвлечь внимание животных от ребенка она что-то кричала. А после начала швырять в собак палками, камнями, бутылками, что под руку попалось.В больнице мальчику сделали три операции, в том числе – пересадку. У него были разодраны шея, руки и ноги, с головы сорвана часть кожи.