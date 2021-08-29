Ферстаппен победил в Гран-При Бельгии, который не состоялся из-за дождя

Ферстаппен победил в Гран-При Бельгии Фото: REUTERS

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-При Бельгии "Формулы 1".

Старт заезда был отложен из-за плохой погоды. Перед этим во время установочного круга свой болид разбил Серхио Перес. ФИА разрешила мексиканцу стартовать с пит-лейна, но при условии, что механики починят болид во время перерыва.

Старт гонки был отложен практически на четыре часа. Болиды проехали один круг за машиной безопасности, после чего снова заехали в боксы. ФИА решила не продолжать заезд.

Согласно регламенту, пилоты получили половину от стандартного количества очков. Примечательно, что самым быстрым стал пилот "Хаас", россиянин Никита Мазепин. Однако он не получил призовое очко, так как не попал в первую десятку по итогам гонки.