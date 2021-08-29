Умер Алексей Лагутин, российский актер и телеведущий. Фото: Кадр из фильма "Мир. Дружба. Жвачка"

В возрасте 50 лет умер актер и телеведущий Алексей Лагутин. Об этом сообщил сайт Одинцовского округа Московской области.

- К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость, — говорится в сообщении муниципалитета.

Алексей Лагутин работал на телеканале "Одинцово", известен такими передачами, как "Беседы у окна", "МузАнтракт", "Хочу в телевизор", "ПРОчтение".

Ранее на 80-м году жизни умер бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Жак Рогге родился в 1942 году в бельгийском Генте. В 2001 году был избран президентом Международного олимпийского комитета на сессии Комитета в Москве, став преемником Хуана Антонио Самаранча. Во время его руководства Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Рогге покинул пост в 2013 году, его преемником стал немец Томас Бах.