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Спорт29 августа 2021 22:35

Песков поздравил россиян с победой на ЧМ по пляжному футболу

Победа российской сборной в финале достойна восхищения, считает пресс-секретарь президента РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков поздравил россиян с победой на ЧМ по пляжному футболу

Дмитрий Песков поздравил россиян с победой на ЧМ по пляжному футболу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал победу сборной России на Чемпионате мира по пляжному футболу.

- Спорт прекрасен тем, что там всё однозначно! Или ты чемпион, или нет! Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения! — цитирует пресс-секретаря российского лидера газета "Спорт-Экспресс".

Напомним, сборная России уверенно обыграла Японию в финале домашнего чемпионата мира-2021. Наши футболисты забили в ворота соперника пять мячей, на которые футболисты из Страны Восходящего солнца ответили только двумя. В финале Россия cразу прижала соперника. И на 8-й минуте после вброса аута Федор Земсков отлично сложился и в падении через себя вогнал мяч в сетку ворот соперника. Матч закончился со счетом 5:2. Россия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу.