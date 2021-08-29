Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Белый дом снова перенес так ожидаемую в Киеве встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры лидеров двух стран состоятся 1 сентября.

Об этом агентству «ПРК Украина» сообщил источник в офисе президента Незалежной. Собеседник издания объяснил такое решение американской стороны тем, что 31 августа – последний день эвакуации граждан Соединенных Штатов из Афганистана.

«Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально встреча Байдена с Зеленским в Вашингтоне была запланирована на 30 августа, но потом ее перенесли на один день – на 31 августа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что президенты будут обсуждать три блока вопросов: политический, экономический и проблемы безопасности. В Киеве также заявляли, что Зеленский на встрече с Байденом должен потребовать для Незалежной статус «особого» союзника США вне НАТО.

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