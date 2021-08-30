Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ» в матче чемпионата Франции с «Реймсом»

Лионель Месси дебютировал за «Пари Сен-Жермен» Фото: REUTERS

В воскресенье, 29 августа, бывший форвард «Барселоны» и обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси впервые вышел на футбольное поле в качестве игрока «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ): новая команда прославленного аргентинца на выезде встречалась с клубом «Реймс» в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.

Игра закончилась победой «ПСЖ» со счетом 2:0. Оба мяча забил Килиан Мбаппе на 16-й и 64-й минутах встречи. Лионель Месси вышел на замену Неймара на 66-й минуте, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 августа 34-летний аргентинец подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен» на два года. СпортКП подробно рассказывал об условиях контракта и о том, как случилось, что один из лучших игроков в истории футбола «изменил» своей «Барселоне».

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