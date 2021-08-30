Госсекретарь США и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Афганистане

Талибы* захватили власть в Афганистане Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 29 августа, обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И ситуацию в Афганистане, в частности – как добиться того, чтобы захватившие власть в Кабуле боевики радикального движения «Талибан»* обеспечили свободный и безопасный выезд из страны для афганцев и иностранных граждан после 31 августа.

Об этом говорится в заявлении, распространенном руководителем пресс-службы госдепартамента Недом Прайсом. Официальный представитель американского госдепа отметил, что Энтони Блинкен и Ван И говорили о «важности того, чтобы международное сообщество обеспечило выполнение «Талибаном»* публично взятых на себя обязательств относительно безопасного проезда и свободы перемещения афганцев и граждан других государств», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пригрозил талибам* санкциями, если они не позволят всем желающим покинуть Афганистан после 31 августа. Глава британского МИД добавил, что Лондон готов сотрудничать с Россией и Китаем в этом вопросе, поскольку британские дипломаты считают, что Москва и Пекин могут повлиять на новые власти в Кабуле.

* «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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