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Общество30 августа 2021 7:09

Последние новости на утро 30 августа 2021: Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана «Ида»

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 30 августа 2021 года
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 30 августа 2021 года

«КП» – о последних новостях на утро 30 августа 2021 года

Фото: REUTERS

Последние новости на утро 30 августа 2021 года. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана, на который в воскресенье обрушился ураган «Ида». Глава Белого дома распорядился выделить пострадавшим федеральную помощь.

Ранее сообщалось, что из-за урагана «Ида», который может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины», даже изменилось направление течения реки Миссисипи. Жертвой разгула стихии в штате стал один человек.