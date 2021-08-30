Последние новости на утро 30 августа 2021: Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана «Ида»

«КП» – о последних новостях на утро 30 августа 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 30 августа 2021 года. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана, на который в воскресенье обрушился ураган «Ида». Глава Белого дома распорядился выделить пострадавшим федеральную помощь.

Ранее сообщалось, что из-за урагана «Ида», который может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины», даже изменилось направление течения реки Миссисипи. Жертвой разгула стихии в штате стал один человек.