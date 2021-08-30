Польские пограничники задержали 13 человек, разрушавших заграждения на границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские пограничники задержали 13 человек, разрушивших строящееся заграждение на польско-белорусской границе. Об этом сообщает Пограничная стража республики.

«Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек …, которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии», - говорится в заявлении.

Уточняется, что 12 задержанных польские граждане, а один - гражданин Нидерландов, всем скоро предъявят обвинения.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский назвал ситуацию, произошедшую на границе, «абсолютно неприемлемой». «Нарушители, сломавшие забор, были задержаны пограничниками и понесут уголовную ответственность за свои действия», - написал глава ведомства на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее власти Польши приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на польско-белорусской границе. Министр обороны республики Мариуш Блащак отметил, что «больше солдат будут оказывать помощь пограничной охране». На сегодняшний день там задействовано порядка 1 тысячи военнослужащих.