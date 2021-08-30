Макрон: диалог с Талибаном* не предопределяет его признания

Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Начало Парижем диалога с представителями радикального движения «Талибан»* не предопределяет их признания. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, уточнив, что такой диалог «необходим для осуществления эвакуации».

«Талибы* контролируют Кабул и территорию Афганистана, поэтому в оперативном плане мы должны вести дискуссии … Однако это не предрешает их признания, мы поставили им условия», - заявил французский лидер в интервью телеканалу TF1

По словам Макрона, эти условия касаются отказа от контактов с боевиками, «уважения прав человека», а также «достоинства афганских женщин».

Президент Франции сообщил о переговорах между Парижем и представителями «Талибан» в минувшую субботу, 28 августа, отметив, что это необходимо для организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, Макрон предлагает создать в Кабуле «зону безопасности» под эгидой ООН, чтобы в захваченной «Талибаном»* стране можно было продолжать гуманитарные операции.

*Запрещенная в России террористическая организация.