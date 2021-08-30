Бывший замглавы МИД Украины назвал два способа "вернуть" Крым

Бывший замглавы МИД Украины назвали два способа "вернуть" Крым Фото: REUTERS

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый назвал два способа «возвращения» Крыма в состав незалежной.

Первая стратегия, которую назвал политик, «абсолютно конфронтационная» по аналогии с древнеримской историей, названная им «Карфаген должен быть разрушен». Чалый считает, что этот план мог бы привести к «развалу» России, и таким образом сыграть на руку украинской стороне, но, по его словам, от данной стратегии западные страны постепенно отказываются из-за ее безрезультативности.

«Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается, по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой», - заявил дипломат в эфире телеканала «НАШ».

Чалый полагает, что Киев не способен «договориться по Крыму» из-за принципиальной позиции Москвы по данному вопросу. Тем не менее, как он считает, ситуацию могут изменить «успехи Украины».

«Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине», - отметил он, не уточняя, как именно данный сценарий будет реализован на практике.

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.