РКК "Энергия" создаст возвращаемый космический корабль на базе "Орла" Фото: Shutterstock

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в будущем собирается разработать новый возвращаемый грузовой космический корабль, который будет создан на базе разрабатываемого перспективного космического пилотируемого корабля «Орел». Об этом сообщил генконструктор предприятия, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

По его словам, новый корабль придет на смену существующим «Прогрессам», решающим на сегодняшний день задачи доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), а также дозаправки и коррекции орбиты.

«У "Прогресса" серьезный недостаток - мы не можем возвратить на нем полезную нагрузку с орбиты. Минус в том, что он сгорает», - приводит ТАСС слова генконструктора

Корабль «Орел» (прежнее название «Федерация») создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск аппарата без космонавтов запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный. В 2024 году корабль должен выполнить второй полет также без космонавтов, а через год планируется первый пилотируемый полет. Кроме того, планируется, что «Орел» совершит пилотируемый облет Луны в 2029 году.