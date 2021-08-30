США признали, что жертвами удара по машине со смертником в Кабуле стали и мирные жители Фото: REUTERS

Вашингтон признал, что жертвами ракетного удара Вооруженных сил (ВС) США по автомобилю со смертником в Кабуле стали и мирные жители

Как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на родственников убитых афганцев сообщил, что жертвами ракетного удара США в Кабуле стали девять человек, причем шестеро из них – дети, младшим из которых было по два года. Все погибшие были членами одной семьи.

Напомним, в воскресенье, 29 августа, в Кабуле прогремел мощный взрыв. Позже представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан сообщил о нанесении ракетного удара по машине с террористами из-за угрозы нападения на столичный аэропорт смертников террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*, отметив, что после удара произошло еще несколько взрывов, что может говорить о том, что во взорванном авто действительно была взрывчатка.

*Запрещенная в России террористическая группировка