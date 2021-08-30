АКРА оценило размер антикризисные социальных выплат в России в 450-500 млрд рублей

АКРА оценило размер антикризисные социальных выплат в 450-500 млрд рублей Фото: REUTERS

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило социальные антикризисные меры в России в 450-500 млрд рублей, из которых более 90 процентов придется на выплаты пенсионерам. Об этом говорится в аналитическом комментарии агентства.

Напомним, ранее правительство выделило 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Чуть позже президент России Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, а также предложил по итогам текущего года произвести единовременную выплату военнослужащим в среднем в 15 тысяч рублей. Как писал сайт kp,ru, в Кремле позже заявили, что все эти выплаты не приведут к увеличению налогов в РФ.

«Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450-500 млрд рублей, из которых более 90% придется на выплаты пенсионерам. Данная оценка совпадает с последними оценками Минфина России и других государственных ведомств», - говорится в материале АКРА.

Как считают аналитики, последствиями таких выплат будет прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9 процентов, а также незначительный рост инфляции - дополнительно на 0,2 п. п. Кроме того, по мнению специалистов, выплаты будут краткосрочным стимулом для развития экономической активности.

«Новые социальные выплаты приведут к дополнительному (по сравнению со сценарием без выплат) росту ВВП на 0-0,25 п. п.», - говорится в материалах, где отмечают, что этот эффект «будет распределен» между текущем и следующем годами.

Аналитики также указывают на то, что федеральный бюджет России даже с учетом новых выплат бюджет в этом году останется профицитным. АКРА добавляет, что государство за полтора года запланировало потратить, и «по большей части потратило», на антикризисные цели около 5 трлн рублей, или около 4,7 процента ВВП 2020 года.