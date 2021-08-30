В МИД РФ не исключают, что среди нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией есть россияне

Литва, Латвия и Польша первыми заявили о росте числа задержанных нелегальных мигрантов Фото: REUTERS

Российский МИД прокомментировал ситуацию с ростом числа нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В дипломатическом ведомстве говорят, что среди тех, кто пытается перебраться через пограничные зоны нелегально, могут быть россияне.

Как отметил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, Россия пока не получала информации о том, что на границах задержаны граждане страны. Однако такая вероятность существует, пишет РИА Новости.

“Если такие факты подтвердятся, то возвращение на территорию РФ данных лиц должно осуществляться в полном соответствии с соглашением о реадмиссии между РФ и ЕС, которое в свое время в 2006 году 25 мая было заключено. Пока мы конкретных данных не имеем и не получали”, - подчеркнул Лукьянцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от жесткого контроля на границах страны после санкций Запада. Он заявил, что страны Евросоюза сами должны осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с республикой, так как у Белоруссии нет на это “ни денег, ни сил”. После этого контроль за границами с белорусской стороны был ослаблен. Литва, Латвия и Польша первыми заявили о росте числа задержанных нелегальных мигрантов. В дело уже вмешалась ООН.