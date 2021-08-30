МИД РФ: ряд стран пытается исказить российскую историю в своих политических целях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последнее время ряд стран пытается исказить российскую историю в своих политических целях. Такое заявление сделал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, назвав этот настоящей исторической агрессии.

«Как известно, в последние годы Россия подверглась самой настоящей исторической агрессии, как мы ее называем. Это явные попытки ряда государств исказить, фальсифицировать историю. Не переписать как-то, поскольку изучение истории - это постоянный процесс, а именно фальсифицировать и извратить», - приводит РИА Новости слова дипломата, который подчеркнул, что в «совершенно четких политических и геополитических целях».

Лукьянцев отметил, что налицо стремление принизить место, роль и значение России в системе международных отношений, назвав это политическим методом противодействия стране.

Дипломат также считает, что на гражданских активистов за границей, которые активно занимаются вопросами сохранения исторической правды, пытаются оказать давление и подвергают преследованиям. По его словам, речь также идет о неправительственных организациях и представителя русскоязычных СМИ.