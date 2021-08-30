Китайский блогер назвал шашлык блюдом, «символизирующим дерзость и отвагу русских»

В Китае назвали блюдо, символизирующее дерзость и отвагу русских Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Китае восхитились русским шашлыком. Пользователь местного портала WeChat назвал его приготовление непостижимой философией.

Он также добавил шашлык «символизирует дерзость и отвагу русского народа». По его словам, даже дождь и холод не пугают русских, если они решили выехать на природу.

Между тем, молодой человек призвал не путать шашлык и барбекю. Приготовление первого - гораздо более трудоемкий процесс.

- В России вкусно замариновать мясо - высшее мастерство, - отметил автор.

Именно маринад он назвал самым важным этапом в приготовлении шашлыка. Здесь нужно правильно соблюсти пропорции, что получается далеко не у всех.

Пользователь соцсети не оставил без внимания и традиции, которых придерживаются россияне при жарке. Этот процесс, по его словам, требует терпеливости и не терпит суеты. Именно поэтому приготовлением шашлыка занимаются в основном мужчины.