Число жертв удара ВС США в Кабуле возросло до 12 человек Фото: REUTERS

Число жертв ракетного удара Вооруженных сил (ВС) США по автомобилю со смертником в Кабуле возросло до 12 человек.

Такие данные в понедельник, 30 августа, приводит телеканал Al Jazeera.

Как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на родственников убитых афганцев сообщил, что жертвами ракетного удара американских военных в Кабуле стали девять человек, причем шестеро из них – дети, младшим из которых было по два года. Согласно приведенным данным, погибшие были членами одной семьи. Позже Вашингтон признал, что жертвами стали и мирные жители.

Напомним, в воскресенье, 29 августа, в столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Позже представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан заявил о нанесении ракетного удара по машине с террористами из-за угрозы нападения на аэропорт Кабула смертников террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*, указа на то, что после удара произошло еще несколько взрывов, что может говорить о том, что во взорванном авто действительно была взрывчатка.

*Запрещенная в России террористическая группировка