В российском МИД заявили о дискриминации россиян в Европе по вакцинному признаку

“Спутник V” получил высокую оценку со стороны научного сообщества многих стран Фото: Кирилл САДЫКОВ

В МИД РФ рассказали о возможной дискриминации россиян по вакцинному признаку. Как предполагает уполномоченный дипломатического ведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, ощущается также, будто процесс признания российской вакцины в мире искусственно замедляется.

Лукьянцев отмечает, что “Спутник V” получил высокую оценку со стороны научного сообщества многих стран и эффективно применяется на практике. Но это не мешает ряду государств с опаской относится к этой вакцине и людям, которые были ей привиты.

“Что касается возможной дискриминации по вакцинному признаку, то действительно можно сказать, что в определенной степени такая дискриминация наблюдается. И мы наблюдаем, что во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины”, - цитирует Лукьянцева РИА Новости.

В качестве примера дискриминации дипломат рассказал о “зеленых” сертификатах, введенных в Италии и Франции. Их выдают тем, кто переболел коронавирусом, и тем, кто привит признанными в ЕС вакцинами. Если человек не обладает таким сертификатом, он оказывается органичен в правах - не может посещать ряд общественных мест, госучреждений, учреждений образования. В такую категорию попадают и те, кто привит “Спутником V”, так как он не был признан в ЕС.

Лукьянцев подчеркнул, что ситуация кажется ненормальной, потому что привитые западными вакцинами иностранцы ни в чем не ограничены на территории РФ.

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