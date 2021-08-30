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Политика30 августа 2021 11:34

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Российский лидер передал поздравления по телефону
Наталья СМИРНОВА
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Также Путин отправил Лукашенко поздравительную телеграмму

Также Путин отправил Лукашенко поздравительную телеграмму

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. 30 августа 2021 года главе республики исполнилось 67 лет.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, Путин передал поздравления в ходе телефонного разговора. Также он направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

“В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах”, - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидеры стран созвонились, в том числе, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Разговор прошел в связи с приближающимся заседанием Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).