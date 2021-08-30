"Единая Россия" предложила продлить дачную амнистию до 1 марта 2031

Крашенинников: Дачную амнистию предлагается продлить до 1 марта 2031 Фото: Евгения ГУСЕВА

"Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект о продлении «дачной амнистии», которая предполагает упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома, еще на пять лет - сразу до 2031 года. Такое заявление в понедельник, 30 августа, сделал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы 15 минут назад внесли поправки в закон о дачной амнистии (...) Первое - это то, что мы продлеваем ее на пять лет», - сказал депутата в ходе пресс-конференции.

Крашенинников отметил, что новые правила позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.

Напомним, «дачная амнистия» рассматривает упрощенный порядок оформления прав россиян на индивидуальные жилые и садовые дома. Действие этого порядка должно было закончиться в марте текущего года, после чего владельцы участков должны были уведомлять уполномоченный орган о начале и завершении строительства.