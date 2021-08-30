Онищенко посоветовал россиянам сделать осенью сразу две прививки — от гриппа и коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы, известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам предстоящей осенью пройти сразу две вакцинации. Одну прививку сделать от коронавируса, а другую – от гриппа.

Традиционно, сентябрь – это месяц повышенного инфекционного риска, заболеть с приходом осени становится легче.

Чтобы обезопасить себя от болезней нужно сделать прививку, причем чем скорее, тем лучше. Но в один день делать уколы нельзя, между вакцинацией стоит выждать определенное время.

Если в регионе спокойная обстановка с коронавирусом, то начинать нужно с вакцины от гриппа. А после этого через месяц сделать укол от ковида.

- Если же обстановка с COVID-19 напряженная, то рекомендую сначала пройти вакцинацию от коронавируса, сделать два укола в течение трех недель, а через месяц привиться от гриппа, — отметил эксперт в беседе с ФАН.

В Роспотребнадзоре полагают, что вакцинация против гриппа в России может начаться уже в сентябре. Поставки вакцин в регионы уже начались. В ведомстве планируют привить минимум 60% россиян и не менее 75% лиц из группы риска.

Тем временем, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали, сообщает газета "Известия".