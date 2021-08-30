В России 30 августа 2021 выявлено 18 325 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 18 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 30 августа 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется в сообщении Оперштаба, наибольшее число заболевших выявили в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 1 424. На второе место по количеству заболевших поднялась Московская область с показателем 858. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где 549 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,4 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 792 летальных исхода, а полностью выздоровели 14 180 человек.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 30 августа 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 6 901 152. Жертвами инфекции стали 182 429 человека, выздоровели 6 162 430 пациент.