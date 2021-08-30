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Политика30 августа 2021 12:02

МИД РФ заявил о готовности сотрудничать с Британией по Афганистану

Источник:kp.ru
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МИД РФ заявил о готовности сотрудничать с Британией по Афганистану

МИД РФ заявил о готовности сотрудничать с Британией по Афганистану

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова к сотрудничеству с Лондоном по Афганистану в той мере, в какой Великобритания готова к этому сотрудничеству. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

Напомним, накануне появилась информация СМИ о том, что Лондон признает необходимость совместной работы с Москвой и Пекином по Афганистану, поскольку Великобритания считает, что Россия и Китай могут повлиять на новые власти в Кабуле.